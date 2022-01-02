Киев, , 08:15 — REGNUM В краже у Украины всех шансов на вступление в НАТО обвинил Россию бывший советник президента Украины Валерий Ивасюк 1 января в эфире телеканала НАШ.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ивасюк пояснил, что пока Россия «будет существовать в том формате, в котором она существует сейчас», НАТО прекратит своё существование быстрее, чем Украина сможет вступить в этот военный альянс.

Как неоднократно заявлял президент России Владимир Путин, для Москвы расширение НАТО на восток и размещение военным альянсом наступательных вооружений на территории Украины являются «красными линиями». Для урегулирования данных вопросов власти России предложили США и НАТО заключить соглашения в сфере безопасности. Соответствующие документы уже переданы российским МИД на рассмотрение в Вашингтон и Брюссель. В январе намечен ряд встреч в различных форматах, посвящённых данным темам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в пресс-службе Госдепа заявили о готовности Североатлантического альянса, который «един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины», к содержательному диалогу с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдепе сообщили о готовности НАТО к диалогу с Россией