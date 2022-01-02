Пекин, 2 января 2022, 08:13 — REGNUM Специалисты китайской программы «Тяньвэнь-1» представил снимки Марса, сделанные аппаратами миссии. Снимки опубликованы на сайте Китайского национального космического управления (CNSA).
Большая часть из представленных снимков выполнена орбитальным аппаратом миссии. Также представлен снимок самого орбитального аппарата, полученные с помощью выпущенной им камеры.
Ещё один снимок представляет собой коллаж из фотографий, сделанных марсоходом «Чжужун». Отмечается, что планетоход преодолел по поверхности Марса уже более 1400 метров, проработав больше расчётного срока в три месяца.
Всего научные инструменты миссии «Тяньвэнь-1» передали на Землю около 540 гигабайт данных. В CNSA сообщают, что орбитальный аппарат и марсоход находятся в хорошем состоянии и имеют запас энергии для продолжения работы.
Первая китайская миссия к Марсу «Тяньвэнь-1», состоящая из орбитального аппарата и марсохода «Чжужун», была запущена в июле 2020 года. В феврале 2021 года космический аппарат вышел на орбиту около Марса, 14 мая того же года спускаемый аппарат доставил на поверхность планеты марсоход.
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