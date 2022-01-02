Пекин, , 08:13 — REGNUM Специалисты китайской программы «Тяньвэнь-1» представил снимки Марса, сделанные аппаратами миссии. Снимки опубликованы на сайте Китайского национального космического управления (CNSA).

«Тяньвэнь-1» (cс) Pablo de León‎

Большая часть из представленных снимков выполнена орбитальным аппаратом миссии. Также представлен снимок самого орбитального аппарата, полученные с помощью выпущенной им камеры.

Ещё один снимок представляет собой коллаж из фотографий, сделанных марсоходом «Чжужун». Отмечается, что планетоход преодолел по поверхности Марса уже более 1400 метров, проработав больше расчётного срока в три месяца.

Всего научные инструменты миссии «Тяньвэнь-1» передали на Землю около 540 гигабайт данных. В CNSA сообщают, что орбитальный аппарат и марсоход находятся в хорошем состоянии и имеют запас энергии для продолжения работы.

Первая китайская миссия к Марсу «Тяньвэнь-1», состоящая из орбитального аппарата и марсохода «Чжужун», была запущена в июле 2020 года. В феврале 2021 года космический аппарат вышел на орбиту около Марса, 14 мая того же года спускаемый аппарат доставил на поверхность планеты марсоход.

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