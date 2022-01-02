Москва, , 08:12 — REGNUM Академик РАН Лео Бокерия — президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева — опроверг миф о пользе красного вина. По его словам, красное вино дольше не выводится из организма.

«Другое дело, что оно вкуснее, чем белое. Но если ты пьешь, то пей белое вино», — отметил Бокерия РИА Новости, добавив, что белое вино быстрее выводится из организма, а также обладает хорошим мочегонным эффектом.

Так, на грузинских застольях. тамада вынужден выпивать несколько литров вина, но при этом пьет только белое вино. «Если бы они пили красное вино, то и половину жизни не прожили. Красное вино … долго не выводится из организма», — добавил он.