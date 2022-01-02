Чита, 2 января, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Власти Забайкалья отчитались о выполнении плана финансирования мероприятий для молодых семей по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Подробности сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Всего в 2021 году участниками госпрограммы стали 452 молодые семьи, все они получили субсидии на улучшение жилищных условий. Средства господдержки в течение семи месяцев с момента получения они могут направить на приобретение или строительство жилья, а также на первоначальный взнос или погашение долга по оформленной ранее ипотеке», — пояснил министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Дмитрий Ватагин.

Он отметил, что в 2022 году господдержку получат 380 молодых семей. Участником программы может быть молодая семья, если возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, а также, если семья признана нуждающейся в жилом помещении и имеет доходы, позволяющие получить кредит.

Социальные выплаты предоставляются в размере не менее 30% средней стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и 35% средней стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного ребенка или более.

Как сообщало ИА REGNUM, на эти цели было предусмотрено почти 206 миллионов рублей. Средний размер выплаты в регионе составляет порядка 500 тысяч рублей.

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