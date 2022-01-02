Киев, , 08:07 — REGNUM Рекордное по длительности — 21-минутное — новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского разозлило граждан страны. Своим мнением о речи они поделились в Facebook.

Журналистка Ольга Палий написала, что обращение Зеленского ее «выбесило», так как она считает, «ему лично нечем похвалиться, и у него нет планов, которыми он может поделиться».

Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева также заявил, что Зеленскому «нечего сказать людям». «Просто … обезоруживай оппонентов … наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза», — написал он.

Зеленский в новогоднем обращении, в частности, назвал главной целью его президентства окончание войны в Донбассе и выразил надежду «вернуть» Крым в состав республики.