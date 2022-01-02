Рязань, 2 января, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В результате наезда рейсового автобуса на опору железнодорожного моста в Рязанской области шесть человек погибли и еще 14 пострадали. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Рейсовый автобус «Неоплан», который двигался со стороны Москвы в сторону Астрахани, совершил наезд на опору ж/д моста, в результате чего шесть человек погибли и 14 пострадали», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также уточняется, что авария, согласно предварительным данным, произошла около села Вослебово Скопинского района Рязанской области примерно в 05:45.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) столкнулись два транспортных средства — автомобиль и автобус, в результате чего погибли три человека.