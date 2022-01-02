Чита, , 08:03 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 2 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 96 307 (+113 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 85 678 пациентов (+114 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2187 человек (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 95 (за сутки данные не изменились) находятся в тяжёлом состоянии, 27 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (за сутки данные остались прежними).

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