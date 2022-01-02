Тюмень, 2 января, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Тюмени за первые часы 2022 года на свет появились семь детей. Об этом сообщили журналистам в Информационном центре правительства Тюменской области.

Новорожденный ребенок

С полуночи до 14:00 по местному времени там родились пять мальчиков и две девочки. А последним новорождённым 2021 года стал мальчик.

Как сообщало ИА REGNUM, первый младенец родился в Тюменской области 0:03 по местному времени. Его вес составил 3420 граммов, а рост — 53 сантиметра.