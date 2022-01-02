Колорадо, США, 2 января, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Природные пожары уничтожили 991 дом в американском штате Колорадо, три человека числятся пропавшими без вести. Об этом 2 января сообщил шериф округа Боулдер Джо Пелле в ходе пресс-конференции, прямую трансляцию которой вёл в соцсетях его офис.

Publicdomainpictures.net Лесной пожар

Шериф уточнил, что на сегодняшний день в городе Луисвилл огнём уничтожено 553 дома, еще 45 повреждены. В городе Супериор сгорели полностью 332 дома, 60 были повреждены. Вне этих городов пожаром были уничтожены 106 домов и 22 повреждены. Всего уничтожен 991 дом, 127 повреждены.

Также Пелле подтвердил, что без вести пропавшими числятся три человека. Поиски пропавших продолжаются, но, по словам шерифа, с большой долей вероятности можно утверждать, что речь идёт о поисках останков.

Кроме того, шериф заявил об отсутствии пострадавших в результате пожара. Данная информация уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден обсудил по телефону с губернатором Колорадо Джаредом Полисом ситуацию с природными пожарами в штате.