Иркутск, 2 января, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Единственная в Приангарье грибная ферма получила в 2021 году самый большой урожай за свою историю — 250 тонн грибов. Об этом сегодня, 2 января, сообщает телеграм-канал «Город Братск».

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Грибы

«Весь наш урожай полностью раскупается. Мы, конечно, опасались, что из-за пандемии продажи грибов упадут. Однако спрос на местные шампиньоны за последний год даже вырос», — пояснила исполнительный директор ООО «Байкалэкопродукт» Надежда Дорофеева.

Ферма введена в эксплуатацию в 2018 году при поддержке Корпорации развития Иркутской области. Среднемесячный урожай шампиньонов за 3,5 года работы фермы вырос с 10 тысяч тонн до 20 тысяч тонн. В общей сложности Корпорация вложила в предприятие более 91 миллиона рублей.

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