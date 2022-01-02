Москва, 2 января, 2022, 07:55 — ИА Регнум. С 1 января уволенные из-за сокращений граждане РФ могут выйти на пенсию досрочно. Об этом говорится в законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», вступившем в силу с 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Обязательные условия для более раннего выхода на пенсию — сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа. Для мужчин — 25 лет, для женщин — 20.

Кроме того, с 1 января 2022 г. социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке — со дня назначения пособия. Неработающие пенсионеры, имеющие стаж в сельской местности в 30 и более лет, получат право на повышенные выплаты независимо от того, где они сейчас живут.

Также с 1 января в РФ на 5,9% проиндексированы страховые пенсии, такое повышение заложено в бюджет Пенсионного фонда РФ на 2022 — 2024 годы. Величина фиксированной выплаты к страховой пенсии с начала года — 6 тыс. 400 рублей.

А с 1 апреля вырастут и социальные пенсии, их проиндексируют на 7,7%.