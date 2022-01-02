Екатеринбург, , 07:51 — REGNUM В главном роддоме Свердловской области первым родившимся в 2022 году стал мальчик весом 3070 граммов и ростом 52 сантиметра. Об этом написал в соцсетях губернатор Евгений Куйвашев.

Кремлёвские куранты на Спасской башне

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Семья новорождённого проживает в Екатеринбурге. Это их первый ребёнок.

На Ямале первенцем текущего года тоже стал мальчик. Он родился в Надыме в 0:50 по местному времени 1 января. Вес новорождённого составляет 3650 граммов, а рост — 56 см. В Тюменской области первым на свет тоже появился мальчик. Он родился в 0:03 1 января.

А в Югре в одно и то же время родились и мальчик, и девочка. Вес мальчика, появившегося на свет в Сургуте, составил 3000 граммов, а девочки, родившейся в Нижневартовске, 3720 граммов.