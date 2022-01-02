Лондон, 2 января, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Английский актёр Дэниел Крейг удостоен британского Ордена Святых Михаила и Георгия. Список деятелей, удостоенных государственных наград, опубликован на сайте правительства Великобритании.

Glyn Lowe PhotoWorks Дэниел Крэйг

В начале каждого года королева Великобритании удостаивает орденами и другими государственными наградами видных представителей различных сфер деятельности. В списке 2022 года оказался актёр Дэниел Крейг, известный по роли вымышленного агента Джеймса Бонда в серии фильмов.

Крейг удостоен Ордена Святых Михаила и Георгия за заслуги в кино и театре. В книгах писателя Яна Флеминга, легших в основу кинобондианы, агент Джеймс Бонд также был награждён этим орденом.

Дэниел Крейг исполнил роль Джеймса Бонда в пяти фильмах. После выхода в 2021 году очередного фильма бондианы «Не время умирать» Крейг заявил, что больше не вернётся к этой роли.