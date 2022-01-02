Челябинск, , 07:26 — REGNUM В Челябинске на набережной реки Миасс убрали скандальные фигуры светящихся китов, установленные ранее в рамках муниципального контракта. Об этом пишут южноуральские СМИ.

Челябинск

Maxiss

Демонтаж состоялся после разрыва соглашения с подрядчиком. Причиной стало некачественное выполнение работ.

Как сообщало ИА REGNUM, фигуры установили в начале декабря. Их стоимость превысила 9,7 млн рублей. Правда, в мэрии утверждают, что работы ещё не были оплачены.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Челябинска расторгла контракт по установке фигур светящихся китов