Челябинск, 2 января, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Челябинске на набережной реки Миасс убрали скандальные фигуры светящихся китов, установленные ранее в рамках муниципального контракта. Об этом пишут южноуральские СМИ.

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Демонтаж состоялся после разрыва соглашения с подрядчиком. Причиной стало некачественное выполнение работ.

Как сообщало ИА REGNUM, фигуры установили в начале декабря. Их стоимость превысила 9,7 млн рублей. Правда, в мэрии утверждают, что работы ещё не были оплачены.