Село Октябрьское, Челябинская область, 2 января, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В селе Октябрьском Челябинской области при пожаре погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщает областной главк МЧС.

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Трагедия произошла днём 1 января в частном домохозяйстве. На площади девять квадратных метров горел пристрой к жилому дому. Пожар потушили и обнаружили тело подростка.

По предварительным данным, девочка отравилась угарным газом. Проводятся проверки.