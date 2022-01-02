В Челябинской области девочка погибла при пожаре
Село Октябрьское, Челябинская область, 2 января, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В селе Октябрьском Челябинской области при пожаре погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщает областной главк МЧС.
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Пожар
Трагедия произошла днём 1 января в частном домохозяйстве. На площади девять квадратных метров горел пристрой к жилому дому. Пожар потушили и обнаружили тело подростка.
По предварительным данным, девочка отравилась угарным газом. Проводятся проверки.