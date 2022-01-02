Москва, 2 января, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Астероид Апофис в 2029 году приблизится к Земле на расстояние, на которое от планеты удалены геостационарные спутники. 2 января об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Nasa Астероид

По расчётам экспертов, астероид пройдёт на минимальном расстоянии от Земли 13 апреля 2029 года. Следующее сближение астроида Апофис с Землёй ожидается в 2036 году.

Специалисты ВНИИ ГОЧС также спрогнозировали последствия в случае падения астроида Апофис на Землю. В 10 километрах от места падения будет наблюдаться землетрясение магнитудой 6,5. Скорость ветра при этом окажется не менее 790 метров в секунду.

Астероид Апофис был открыт в 2004 году. В марте 2021 года специалисты американского космического агентства NASA оценили вероятность столкновения это астероида с Землёй при предстоящих сближениях. Они пришли к выводу, что астероид не столкнётся с Землёй в ходе трёх ближайших сближений в 2029, 2036 и 2068 годах.