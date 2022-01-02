Сухой Лог, Свердловская область, 2 января, 2022, 07:09 — ИА Регнум. В Сухом Логу Свердловской области два человека пострадали при пожаре в трёхэтажном доме на улице Милицейская. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

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Пожар возник вечером 1 января. Из дома эвакуировали 40 человек. Два гражданина были доставлены в больницу с признаками лёгкого отравления продуктами горения.

Площадь пожара составила 500 кв. метров. Огонь задел несколько квартир. Тушение было осложнено деревянными перекрытиями и имеющимися между ними пустотами. Локализовать пламя удалось только в 05%25 2 января, а в 6:00 открытое горение было ликвидировано.