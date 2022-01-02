Сеул, , 06:50 — REGNUM Неизвестный пересёк заграждение в провинции Канвондо и сбежал из Южной Кореи в Северную. Об этом 2 января сообщает агентство Yonhap.

Северная Корея и Южная Корея (stephan)

Спецоборудование засекло человека в демилитаризованной зоне около 21:20 (15:20 мск) 1 января. Для задержания нарушителя была организована военная операция, в ходе которой было установлено, что неизвестный около 22:40 (16:40 мск) пересёк фактическую границу между Южной и Северной Кореей и сбежал в КНДР.

Утром 2 января военные Южной Кореи направили своим северным соседям уведомление об инциденте с помощью восточной военной межкорейской линии связи. Информация о личности и дальнейшей нарушителя не уточняется. Какой-либо реакции со стороны Северной Кореи не наблюдалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве Сеула к Пхеньяну начать в следующем году совместные шаги в направлении диалога и сотрудничества.

Читайте ранее в этом сюжете: Сеул призвал Пхеньян к возобновлению в 2022 году диалога и сотрудничества