Екатеринбург, 2 января, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Двыа человека пострадали в результате пожара в жилом трёхэтажном доме в Свердловской области. Об этом 2 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

hansbenn Пожар

Информация о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Милицейской в городе Сухой Лог, поступила в региональное ведомство в 22 :30 (20:30 мск). Площадь горения составила около 500 кв. метров, тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями дома: перекрытия в здании были выполнены из дерева с пустотами между ними.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из дома 40 человек. Два человека были госпитализированы с симптомами отравления продуктами горения. Медики уточнили, что жизнь пострадавших вне опасности. В ликвидации пожара были задействованы 27 человек личного состава и девять единиц спецтехники. В настоящее время пожар ликвидирован, проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Жильцы дома временно размещены в здании ближайшей к месту происшествия школы. Причины пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух детях, пострадавших при пожаре в жилом доме в Магнитогорске.