Вашингтон, , 06:13 — REGNUM Торговые льготы для доступа на американский рынок товаров из Эфиопии, Гвинеи и Мали отменили власти США. Об этом сказано в заявлении, распространённом 2 января аппаратом представителя Соединённых Штатов на торговых переговорах.

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В сообщении сказано, что администрация президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис обеспокоена «неконституционными изменениями во власти в Гвинее и Мали», а также нарушениями правительством Эфиопии в ходе военного конфликта на севере страны признанных международным сообществом прав человека.

Поясняется, что Гвинея, Мали и Эфиопия были исключены из списка африканских государств, в отношении которых были предусмотрены торговые льготы в виде беспошлинного доступа товаров из этих стран на американский рынок, так как они не соответствуют необходимым критериям, предусмотренным принятым в 2000 году законом.

Уточняется, что все указанные страны могут восстановить свой статус, если согласятся выполнять определённые требования. В этом случаев с правительствами этих африканских государств станет работать администрация США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Эфиопия обвинила США в распространении ложной информации

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