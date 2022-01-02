Кингстон, , 05:46 — REGNUM Запрос властей Гаити об экстрадиции гражданина Колумбии Марио Антонио Паласиоса, подозреваемого в убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза, отклонили власти Ямайки. Об этом 1 января сообщило издание Jamaica Gleaner.

Жовенель Моиз Voanews.com

Власти Гаити активировали в отношении Паласиоса красный формуляр Интерпола — обращение с просьбой об аресте предполагаемого преступника. На Гаити Паласиоса считают ключевым подозреваемым среди других наёмных преступников из Колумбии в деле об убийстве национального лидера Моиза.

Паласиос был задержан на Ямайке местным управлением полиции в октябре 2021 года в связи с нарушением миграционных правил. Власти Гаити попытались добиться экстрадиции подозреваемого, однако суд на Ямайке принял решение о депортации Паласиоса на его родину, в Колумбию. В связи с этим властям Гаити было отказано в запросе на экстрадицию. Правонарушитель будет выслан в Колумбию 3 января.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что координатор Национальной сети по защите прав человека Гаити Пьер Эсперанс осудил прекращение расследования убийства президента страны Моиза.

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