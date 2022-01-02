Каир, 2 января, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате происшествий, спровоцированных сильными дождями в Египте. Об этом 1 января сообщает информационный портал Al Youm As Sabi.

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Как сообщил официальный представитель минздрава Египта Хусам Абдель Гаффар, в провинции Кафр-эш-Шейх от удара электрическим током скончался мужчина, второй человек стал жертвой ДТП на скользкой дороге. Ещё один человек погиб при обрушении двухэтажного дома в Александрии после проливного дождя.

Кроме того, из-за аномальных погодных условий в виде тумана и сильного ливня были отменены школьные занятия в шести провинциях Египта, в них объявлен режим чрезвычайной ситуации. Также отмечается, что на курорт Хургада обрушился крупный град, смешанный со снегом. Приехавшие к тёплому морю и солнцу туристы оказались абсолютно не готовы встретиться здесь с холодами. В отелях мраморные и каменные покрытия мгновенно стали скользкими, как каток, а персонал отеля не справлялся с неожиданными для курорта осадками.

Причиной дождей, тумана и града стал атмосферный фронт, во власти которого оказались несколько провинций Египта, а в районе побережья Красного моря сильные проливные дожди прошли практически во всех крупных городах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снеге, выпавшем в нескольких провинциях Египта.