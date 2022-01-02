Приштина, Сербия, 2 января, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Статус «персона нон грата» не может применяться к сотрудникам миссии Организации Объединённых Наций (ООН). Такое заявление сделал 2 января официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Hipi Zhdripi Приштина, Косово

Заявление было сделано в ответ на объявление Приштиной российского сотрудника Миссии ООН в Косово персоной нон грата. Дюжаррик пояснил, что никакого официального уведомления от властей Косово по поводу данной информации не поступало.

«Доктрина персоны нон грата неприменима к сотрудникам ООН и не предусмотрена в постановлении 2000/47 МООНК (о статусе, привилегиях и иммунитете СДК и МООНК и их персонала в Косово)», — отметил дипломат.

По словам представителя генсека ООН, организация предпринимает все меры для обеспечения безопасности гражданина РФ. Миссия ООН в Косове и Метохии и штаб-квартира ООН поддерживают контакты с Приштиной по данному вопросу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Косово объявили сотрудника миссии ООН из РФ персоной нон грата. Причиной названа «вредная деятельность, из-за которой нарушается нацбезопасность республики».