Нью-Йорк, США, , 04:10 — REGNUM Дополнительные ресурсы направить на борьбу с насильственными преступлениями, а также реформировать полицейский департамент города намерен новый мэр города Нью-Йорка Эрик Адамс. Выступление нового главы города транслировалось на интернет-ресурсах мэрии.

Как пояснил мэр, он не будет делать выбор между общественной безопасностью и соблюдением гражданских прав, по мнению Адамса, в городе должно быть и то и другое. Поэтому глава Нью-Йорка заявил о намерении направить ресурсы на борьбу с насильственными преступлениями и одновременно проводить работу с руководством полиции, чтобы реформировать полицейский департамент города.

Адамс не уточнил деталей предстоящей реформы, а также откуда будут взяты дополнительные ресурсы для борьбы с преступностью.

Кроме того, одной из приоритетных задач для себя как главы Нью-Йорка Адамс назвал борьбу с пандемией коронавируса, но не называя конкретных шагов, которые будут предприняты для решения этой проблемы. Новый мэр города дал понять, что не будет вводить новый локдаун, но и не делился планами по возможному вводу новых ограничений.

Третьей важной задачей Адамс назвал развитие экономики города, чтобы помочь его самым малообеспеченным жителям. Однако и по данному вопросу никаких уточнений от нового мэра Нью-Йорка не последовало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вступлении в должность нового мэра Нью-Йорка.

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