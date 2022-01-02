Иерусалим, , 03:36 — REGNUM Авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа нанесла авиация военно-воздушных сил Израиля. Об этом 2 января сообщает палестинская радиостанция South Al-Aqsa.

Сектор Газа NASA

Уточняется, что авиаудары были нанесены по окрестностям городов Хан-Юнис и Бейт-Лахия в южной и северной частях сектора Газа. По данным армии Израиля, здесь расположены объекты группировок, связанных с движением ХАМАС, которое держит под контролем прибрежный анклав.

Удары наносили боевые самолёты и вертолёты. Всего было использовано около десяти ракетных снарядов. Палестинские группировки открыли ответный огонь по израильским ВВС.

Кроме того, по данным катарского телеканала Al Jazeera, наблюдательные пункты ХАМАС на севере сектора Газа подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Израиля. Информация о пострадавших, либо разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что армия Израиля засекла пуск двух ракет из сектора Газа в сторону моря. Снаряды упали у побережья возле Тель-Авива.

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