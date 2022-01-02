Нью-Йорк, США, , 03:00 — REGNUM Число госпитализированных с COVID-19 за последние десять дней возросло в два раза в американском штате Нью-Йорк. Об этом 2 января сообщил офис губернатора штата.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в больницы штата было госпитализировано 532 человека, всего в медучреждениях на стационарном лечении находится 8 451 человек. Десять дней назад число госпитализированных с заболеванием COVID-19 составляло 4 452 человека, за сутки госпитализировали 124 человека.

Нью-Йорк в последнее время стал ключевым центром по распространению нового штамма «Омикрон», об этом свидетельствует резкий подъём заболеваемости. Количество выявленных случаев заражения составило 85 476, десять дней назад выявили лишь 28 924 новых случая. За прошедшие сутки от болезней, связанных с COVID-19 скончались 88 человек, а десять дней назад случаев летального исхода было 57.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Нью-Йорка откажутся от требования по введению карантина в школьных классах, где по меньшей мере один ученик заразился коронавирусом.

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