Сана, , 02:36 — REGNUM Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), запущенных йеменскими мятежниками-хуситами из движения «Ансар Аллах» были перехвачены командованием военной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Об этом 2 января сообщил телеканал Al Hadath.

Беспилотник

Согласно заявлению коалиции, саудовскими средствами ПВО были перехвачены и уничтожены три беспилотника хуситов, начинённые взрывчаткой. Уточняется, что все БПЛА были направлены на объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военные самолёты ВВС Саудовской Аравии нанесли авиаудары по позициям йеменских хуситов в провинции Шабва. По некоторым данным, множественные авиаудары должны стать подготовкой к военной операции по освобождению от хуситов районов Айн, Байхан и Асилан.

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