Санкт-Петербург, , 02:05 — REGNUM Со 2 января 2022 года в Санкт-Петербурге вводится контроль сертификатов с QR-кодами об иммунном статусе гражданина при посещении предприятий общественного питания и непродовольственной розничной торговли, в том числе торговых центров. Ранее ввод этой меры несколько раз переносился на более поздний срок, однако новых отсрочек Смольный решил не давать.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Согласно обновлённому постановлению правительства Санкт-Петербурга, сертификат в бумажном или электронном виде будет необходимо предъявлять посетителям предприятий общепита (кроме производственных столовых, точек на вокзалах и в аэропорту), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

Напомним, с 30 октября 2021 года в Петербурге QR-код требуется для посещения музеев, театров, концертных залов. С 15 ноября 2021 года необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных залах, в развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака (кроме жениха и невесты).

Аналогичные требования к общепиту и непродовольственной торговле планировалось ввести с 1 декабря 2021 года, затем их ввод перенесли на 27 декабря, а потом — на 2 января 2022 года. Соответствующие изменения в антиковидный режим внес губернатор Александр Беглов.

Добавим, что с 1 января 2022 года в Петербурге с 50% до 75% увеличена разрешенная наполняемость кинозалов.

Читайте ранее в этом сюжете: Проверка QR-кодов в общепите и торговле Петербурга начнется со 2 января