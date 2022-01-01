Москва, 2 января, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Назальная вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот в России через три-четыре месяца. Об этом рассказал 1 января директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Minzdrav.gov.ru Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

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По словам специалиста, назальная вакцина станет доступна для граждан России через три-четыре месяца. Также Гинцбург уточнил, что вакцина будет эффективна и против нового штамма коронавируса «Омикрон».

Учёный пояснил, что лабораторные исследования показали эффективность вакцины «Спутник V» против штамма «Омикрон», а это означает, что и назальная форма вакцины будет эффективна против данного штамма.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России после новогодних праздников начнётся набор добровольцев для клинических испытаний назальной вакцины от коронавируса.