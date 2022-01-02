Вашингтон, , 01:13 — REGNUM Группа американских ученых под руководством Чанчэна Чжоу из Калифорнийского университета обнаружила, что химические элементы, которые содержатся в пластике, могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Статью об этом 1 января опубликовало издание Daily Express.

Пластик bluebudgie

Группа ученый установила, что увеличения холестерина в плазме провоцируют фталаты. Фталаты — это группа веществ, которые используют для добавок в пластмассу, чтобы повысить некоторые ее свойства (гибкость и долговечность). Фталаты, попадая в организм, вызывают экспрессию основных белков, которые необходимы для транспортировки холестерина.

В результате, как сообщается в статье Daily Express, у человека увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.