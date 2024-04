Вашингтон, 2 января, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединенный Штатов Америки Энтони Блинкен поделился плейлистами любимых композиций, которые слушал в прошедшем, 2021 году. Об этом госсекретарь написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Энтони Блинкен

В плейлист On The Road Энтони Блинкена вошли треки около 36 исполнителей, среди которых The Weeknd, Stromae, Adel, Dua Lipa и так далее. Также в список входят композиции американских артистов за авторством Джастина Бибера, Дайаны Росс, Тейлора Свифта и Бруно Марса.

Всего госсекретарь опубликовал два листа композиций. В сопровождающем комментарии он отметил, что музыка объединяет людей и пересекает границы, а также все остальное, что может разделять людей.