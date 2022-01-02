Франкфурт-на-Майне, Германия, , 01:02 — REGNUM 1 января на официальном сайте оперного театра Франкфурта объявили, что показ оперы Жоржа Бизе «Камен» в новогоднюю ночь был отменен из-за растущего числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Берлинская государственная опера JosefLehmkuhl

На сцену должны были выйти такие исполнители как Родриго Поррас Гаруло, Адриана Гонсалес, Кихван Сим и Занда Шведе. За дирижерский пульт должен был отвечать Симон Ди Феличе.

Ранее сообщалось, что опера «Ночь перед Рождеством» Николая Римского-Корсакова, запланированная на 1 и 2 января 2022 года, также была отменена.

Также на сайте оперного театра сообщили, что театр во Франкфурте возобновит свою работу 4 января.