Токио, , 01:02 — REGNUM Более 230 авиарейсов отменили из-за сильных снегопадов в западной и северной части Японии. Об этом 1 января сообщает телеканал NHK.

Снегопад Iho.hu

Мощные снегопады начались в Японии перед новогодними праздниками и продолжаются до сих пор. Высота снежного покрова в некоторых регионах достигла метровой высоты. А в аэропорту в городе Саппоро на острове Хоккайдо администрации воздушной гавани пришлось около трёх часов расчищать взлётно-посадочную полосу.

В аэропортах выстроились очереди из людей, которые не могут вылететь домой на своих авиарейсах и вынуждены менять билеты на другие авиарейсы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене 40 авиарейсов в Японии из-за непрерывных снегопадов на побережье Японского моря.

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