Штат Миссисипи, США, , 00:23 — REGNUM Как минимум три человека погибли, ещё четверо пострадали в результате стрельбы на вечеринке в честь встречи Нового года в американском штате Миссисипи. Об этом 1 января сообщает издание Sun Herald.

Стрельба Alexas_Fotos

Инцидент произошёл в городе Галфпорт. По предварительным данным, на вечеринке вспыхнул конфликт, перешедший в стрельбу. Три человека погибли на месте, четверо были госпитализированы, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое.

Сотрудники полиции штата начали расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели сотрудника полиции в результате стрельбы в американском штате Иллинойс.

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