Штат Миссисипи, США, 2 января, 2022, 00:23 — ИА Регнум. Как минимум три человека погибли, ещё четверо пострадали в результате стрельбы на вечеринке в честь встречи Нового года в американском штате Миссисипи. Об этом 1 января сообщает издание Sun Herald.

Alexas_Fotos Стрельба

Инцидент произошёл в городе Галфпорт. По предварительным данным, на вечеринке вспыхнул конфликт, перешедший в стрельбу. Три человека погибли на месте, четверо были госпитализированы, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое.

Сотрудники полиции штата начали расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели сотрудника полиции в результате стрельбы в американском штате Иллинойс.