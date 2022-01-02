Дортмунд, Германия, , 00:17 — REGNUM 21-летний таранный форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд заявил, что намерен продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд является главной трансферной целью мадридского «Реала» на грядущее летнее трансферное окно. Вместе с Холандом состав «сливочных» должен пополнить Килиан Мбаппе.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в шестнадцати матчах за «шмелей» во всех турнирах, в которых забил девятнадцать мячей и отдал четыре результативные передачи.

Эрлинг Холанд выступает за «Боруссию» с 1 января 2020 года после перехода из австрийского «Ред Булл Зальцбурга» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость норвежского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.