Дортмунд, Германия, 2 января 2022, 00:17 — REGNUM 21-летний таранный форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд заявил, что намерен продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд
Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд
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Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд является главной трансферной целью мадридского «Реала» на грядущее летнее трансферное окно. Вместе с Холандом состав «сливочных» должен пополнить Килиан Мбаппе.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в шестнадцати матчах за «шмелей» во всех турнирах, в которых забил девятнадцать мячей и отдал четыре результативные передачи.

Эрлинг Холанд выступает за «Боруссию» с 1 января 2020 года после перехода из австрийского «Ред Булл Зальцбурга» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость норвежского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.