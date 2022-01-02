Киев, , 00:07 — REGNUM В Киеве прошел факельный марш в честь дня рождения пособника фашистов Степана Бандеры.

Факельный марш в Киеве в честь дня рождения Бандеры Цитата из видео на YouTube

Неонацисты выкрикивали лозунги в честь Бандеры, скандировали «Слава Украине — смерть врагам», а также требовали признания Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также неонацисты выразили возмущение в адрес Киева в связи с тем, что в этом году не было размещен большой портрет Бандеры на фасаде здания Киевского городского совета.

Как сообщало ИА REGNUM, нацистской выходкой назвали в МИД России размещение плаката украинского нациста Степана Бандеры на здании областной администрации в Тернополе.

Читайте также:МИД РФ осудил плакат с Бандерой на здании обладминистрации в Тернополе