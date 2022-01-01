Москва, , 23:49 — REGNUM Грузовой автомобиль перевернулся на внешней стороне 46 км МКАД в Москве. Об этом, как передает Агентство Москва, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

ДТП Pravovoyicentr.ru

«На внешней стороне 46 км МКАД перевернулся грузовой автомобиль, — говорится в сообщении. — Движение ограничено по одной полосе».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 27 декабря в Новой Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей.