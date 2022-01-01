Монако, , 23:49 — REGNUM 1 января футбольный клуб «Монако» на своем официальном сайте объявил, что хорватский главный тренер основной команды Нико Ковач был отправлен в отставку. Сообщается, что специалист был уволен в связи с плохими результатами команды во внутреннем чемпионате.

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Ранее сообщалось, что Нико Ковача могут сменить Джесси Марш, Филипп Клеман («Брюгге») и Паулу Фонсека. Основным кандидатом называют тренера бельгийского «Брюгге».

После девятнадцати сыгранных матчей «Монако», одержав восемь победу и набрав 29 очков, идет на шестой позиции в турнирной таблице французской Лиги 1 2021/22. В Лиге Европы УЕФА «Монако» добился выхода в плей-офф и турнира с первого места.