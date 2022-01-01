Монако, 1 января 2022, 23:49 — REGNUM 1 января футбольный клуб «Монако» на своем официальном сайте объявил, что хорватский главный тренер основной команды Нико Ковач был отправлен в отставку. Сообщается, что специалист был уволен в связи с плохими результатами команды во внутреннем чемпионате.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд
Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд
Werner100359

Ранее сообщалось, что Нико Ковача могут сменить Джесси Марш, Филипп Клеман («Брюгге») и Паулу Фонсека. Основным кандидатом называют тренера бельгийского «Брюгге».

После девятнадцати сыгранных матчей «Монако», одержав восемь победу и набрав 29 очков, идет на шестой позиции в турнирной таблице французской Лиги 1 2021/22. В Лиге Европы УЕФА «Монако» добился выхода в плей-офф и турнира с первого места.