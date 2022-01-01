Париж, , 23:18 — REGNUM 28-летний аргентинский форвард «Пари Сен-Жермена» Мауро Икарди проведет остаток сезона в итальянской Серии А. Туринский «Ювентус» возьмет футболиста в аренду на полгода с правом выкупа за 35 миллионов евро. Об этом 1 января сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Мауро Икарди

В текущем сезоне Мауро Икарди принял участие в двадцати матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что главный тренер «ПСЖ» Маурицио Почеттино не хочет, чтобы Икарди покинул клуб. При этом руководство парижского клуба намерено продать футболистов суммарно на 100 миллионов евро, чтобы уложиться в финансовый фейр-плей .