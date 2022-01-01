Киев, , 23:10 — REGNUM Марш украинских националистов в честь Степана Бандеры, который прошел 1 января в Киеве, осудил Израиль. Об этом отмечается в сообщении посольства Израиля в Киеве на странице в соцсети Twitter.

Факельное шествие spoilt.exile

«Израиль осуждает националистический марш в честь Степана Бандеры, — говорится в сообщении. — Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста на Украине. Мы требуем тщательного расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, по закону, принятому на Украине в 2021 г.».

Как передавало ИА REGNUM, 1 января в Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения пособника фашистов Степана Бандеры.

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