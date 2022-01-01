Лондон, , 23:10 — REGNUM Завтра, 2 января, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в центральном матче 21-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На данный момент «Челси» с двенадцатью очками и 42-мя очками занимает вторую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Ливерпуль», набрав 41 очко, идет позицией ниже.

В последний раз «Челси» и «Ливерпуль» играли между собой 28 августа 2021 года в матче 3-го тура чемпионата Англии. Тот матч завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Кай Хаверц и Мохаммед Салах.