Красногорск, 1 января, 2022, 22:52 — ИА Регнум. По факту травмирования подростка после взрыва петарды в подмосковных Химках проводится проверка. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета (СК) по Московской области.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Автомобиль СК РФ

«1 января 2022 г. … поступила информация о травмировании в г. Химки 15-летнего подростка в результате взрыва в его руках петарды, — говорится в сообщении. — По данному факту … организована проверка».

По предварительной информации, у подростка, который был госпитализирован в местную больницу, были травмированы пальцы и осколками повреждено лицо в результате взрыва в руках петарды.