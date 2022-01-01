Москва, 1 января 2022, 22:45 — REGNUM Отбор газа из подземных хранилищ стран Европы 31 декабря на фоне теплой погоды стал самым низким за последние 10 лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Отмечаетчя, что отбор газа 31 декабря составил 136,6 млн кубометров — самый низкий уровень, начиная с 2012 года.
В то же время закачка второй день подряд оказалась выше изъятий и составила 295,6 млн кубометров. Произошло это на фоне прихода субтропических воздушных масс в регион.
Общий отбор газа из европейских хранилищ в декабре прошлого года составил 15,63 млрд кубометров — четвертый результат для данного месяца за все время наблюдений GIE с 2011 года.
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация Газпром вновь не забронировала мощности для транзита голубого топлива через территории Польши по газопроводу Ямал — Европа.
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