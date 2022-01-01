Москва, , 22:45 — REGNUM Отбор газа из подземных хранилищ стран Европы 31 декабря на фоне теплой погоды стал самым низким за последние 10 лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечаетчя, что отбор газа 31 декабря составил 136,6 млн кубометров — самый низкий уровень, начиная с 2012 года.

В то же время закачка второй день подряд оказалась выше изъятий и составила 295,6 млн кубометров. Произошло это на фоне прихода субтропических воздушных масс в регион.

Общий отбор газа из европейских хранилищ в декабре прошлого года составил 15,63 млрд кубометров — четвертый результат для данного месяца за все время наблюдений GIE с 2011 года.

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация Газпром вновь не забронировала мощности для транзита голубого топлива через территории Польши по газопроводу Ямал — Европа.

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