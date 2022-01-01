Москва, 1 января, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Снятие хоккеистов молодежной сборной России с рейса из Калгари во Франкфурт прокомментировал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Фетисов

«Правила для всех одинаковые, — сказал Фетисов в разговоре с корреспондентом «Спорт-Экспресса». — Неважно, кто ты. Особенно в такое непростое время важна дисциплина. Жесткие правила должны соблюдаться всеми… Это печальная новогодняя история».

По его мнению, донести до хоккеистов молодежной сборной России то, что они представляют честь страны, руководство команды не сумело.

Как передавало ИА REGNUM, ранее главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов заявил, что команду Чехии и России сняли с рейса за нарушение масочного режима.