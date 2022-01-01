Дамаск, 1 января, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Сирийский военный погиб в провинции Идлиб в результате обстрела со стороны боевиков, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Журавлев.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«В результате минометного обстрела, произведенного боевиками из района Бнин по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хантутин, погиб один сирийский военнослужащий», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из крупных боевиков, действовавших в Сирии, МуслимМаргошвили, он же Муслим Абу Валид аш-Шишани, был уничтожен в результате операции ВКС России.

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