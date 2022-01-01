Москва, 1 января, 2022, 21:59 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности до вечера 3 января. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Прохожий

«Жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что период предупреждения в Москве и Подмосковье из-за ветра действует с 21:00 1 января до 21:00 3 января. В столичном регионе ожидаются местами порывы ветра до 15 метров в секунду.

Также в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 21:00 2 января.