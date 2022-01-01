Москва, 1 января, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» завершил поход до порта Певек (Чукотка). Об этом сообщил отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот».

АО «Балтийский завод» Атомоход «Сибирь» на Балтийском заводе

Отмечается, что при содействии ледокола «Капитан Драницын» завершил проводку теплоходов «Юрий Аршеневский» и «Инженер Трубин».

«Впервые головной универсальный атомный ледокол «Арктика» прошел до акватории порта Певек. Судно подтвердило соответствие проектным характеристикам ледопроходимости», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что данная проводка каравана — это хороший опыт эксплуатации универсального атомного ледокола.

Как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол проекта 22 220 «Урал» запланировано передать заказчику во второй половине 2022 года, а корпуса еще двух атомоходов «Якутия» и «Чукотка» формируются на стапеле Балтийского завода.

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