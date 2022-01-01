Лондон, 1 января, 2022, 21:33 — ИА Регнум. В Великобритании за последние сутки выявили более 162 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 1 января свидетельствуют данные британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 162 572 тыс. человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 12 910 622.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 154 пациента, общее число жертв эпидемии достигло 148 575.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Британии было выявлено почти 190 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.